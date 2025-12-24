Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde sosyal medya etkileyicileri (influencer) ve yapay zeka kullanımının sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirterek, mevzuatın ocak ayında yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneğince Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'ne katılan Dilber, AA muhabirine, kozmetik sektörünü de yakından ilgilendiren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin değişikliğiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Büyük balık, küçük balığı yer" anlayışının artık "hızlı balık, yavaş balığı yutar"a evrildiğini ifade eden Dilber, Bakanlık olarak sektörlerin dünyayla adapte olması yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Dilber, gelişen teknolojiye adaptasyon sürecinde sektörlerin dünya piyasasında gücünü artırmak, haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketiciyi korumak için mevzuat değişikliği ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Sektörlerden aldıkları talepler doğrultusunda mevzuatı düzenlediklerini anlatan Dilber, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliği çalışmalarımız devam ediyor. Kamuoyunun görüşüne açtık, görüşleri de topladık. Birçok yeni konu var, influencer ve yapay zeka ile ilgili düzenlemeler var, hedefli reklamcılık ya da koşullu satışlarla ilgili bir dizi yeni düzenlemeler var. Bunlar mevzuatımıza ilk defa giren konular." dedi.

Dilber, daha önce televizyon, gazete, dergi gibi mecralarda yapılan reklamların artık dijital ortamlara taşındığına dikkati çekti.

Yeni dönemde reklamların yüzde 75'nin dijital ortamda gerçekleştiğinin altını çizen Dilber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dünyaya yetişmek o kadar kolay olmuyor. Özellikle yapay zekayla oluşturulan reklamlarda sıklıkla vatandaşın çok yanıldığını görürsünüz. Mesela yapay zekayla ünlü bir iş insanını ya da bir şirket ismi vererek kişileri taklit edip konuşturarak bir yere yatırım yapmaya yönlendiriyorlar. Bunların önüne geçmek için bu tür reklamları yasaklıyoruz. Yani yapay zekanın insan taklit ederek yapmasını yasaklıyoruz. Tüketiciyi korurken sektörün de çıkarlarını koruyoruz. Sektörün haksız rekabete karşı korunmasını da sağlıyoruz."