Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık Sakman, olayın tasarlayarak değil ani gerçekleştiğini öne sürerek beraatini talep etti.

        Maktulün annesi Havva Ünay, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Baba Güney Demir de kızının evliliğinde hiç mutlu olmadığını ifade ederek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değil." dedi.

        Baba Demir'in konuşması sırasında sanık Sakman "kes lan" diye bağırdı, öfkelenerek sanığa cevap veren Demir mahkeme salonundan çıkarıldı.

        Mahkeme heyeti, sanık Halit Can Sakman'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

        - "Bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Havva Ünay, verilen karardan dolayı içlerinin soğumayacağını vurgulayarak, "Sonunda adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek. Asla dindirmeyecek. Ama bundan sonra gün yüzü görmediğini bileceğim. Buradan ailesine sesleniyorum. Hepsi çocuklarının ne olduğunu biliyordu." diye konuştu.

        Müşteki avukatı Mehmet Akif Yıldız da davanın kadın cinayetlerinde emsal olmasını dilediklerini belirterek, verilen karardan memnun olduklarını dile getirdi.

        - Olay

        Kentteki bir özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Önceki duruşmada savcı mütalaasında, sanık Sakman'ın, eşini "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, cezada indirime gidilmemesini talep etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Antalya'da geri manevra yapan araç şarampolde asılı kaldı
        Antalya'da geri manevra yapan araç şarampolde asılı kaldı
        Muratpaşa Belediyespor namağlup Bölgesel Lig'de
        Muratpaşa Belediyespor namağlup Bölgesel Lig'de
        Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor
        Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor
        KUTSO, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'i ağırladı
        KUTSO, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'i ağırladı
        Bedensel engelli çiftin aşkı "imece" usulü düğünle taçlandı
        Bedensel engelli çiftin aşkı "imece" usulü düğünle taçlandı
        DMM'den 'Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu' iddiasına ilişkin açıklama
        DMM'den 'Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu' iddiasına ilişkin açıklama