Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor

FATİH HEPOKUR - Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, spor turizmini Türkiye için stratejik bir büyüme alanı olarak gördüklerini belirterek, altyapı ve iklim avantajı olan Antalya'yı uluslararası organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Turizm hareketliliğinin azaldığı kış aylarında spor organizasyonlarına ağırlık verilerek turizmin 12 aya yayılması planlanıyor. Turizmciler, spor altyapı yatırımları artan Türkiye'de iklim avantajını, organizasyon tecrübesiyle de birleştirerek spor turizmine yöneliyor.

Futbol, golf, atletizm ve kış sporları alanlarındaki tesisleşme ve başarılı organizasyonlar, Türkiye'nin spor turizmindeki küresel payını artırıyor.

- Artan spor tesisi yatırımları turizme de hizmet edecek

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, özel sektörün spor turizmi konusundaki farkındalığını artırmayı ve yatırımları bu alanda yoğunlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası spor fuar organizasyonuyla Türkiye'nin spor turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kiraz, "Dünyadaki toplam turizm hareketliliği içerisinde spor turizminin payı yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken, ülkemizde bu oran binde 9 civarında. Son yıllarda devletimiz ve kamu kurumlarımız tarafından çok ciddi spor altyapı yatırımları yapıldı. Bizim misyonumuz, bu tesislerin spor turizmine hizmet edecek şekilde etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak." dedi.

Bu doğrultuda hem kamu hem de özel sektörle koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Kiraz, spor tesislerinin yalnızca müsabakalar için değil, turizm ve tanıtım aracı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın iklimi, tesis kapasitesi ve uluslararası bilinirliğiyle spor turizmi için benzersiz bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Kiraz, bu avantajın ülke geneline yayılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Nida Kiraz, "Antalya'da 300 güne yakın güneş alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Burada her türlü spor, kamp ve hazırlık organizasyonlarının yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Ancak hedefimiz yalnızca Antalya değil, Erzurum'daki yüksek irtifa kayak merkezlerinden Samsun'daki olimpik tesislere, Konya'daki velodromdan Türkiye'nin dört bir yanındaki spor altyapılarına kadar tüm potansiyeli dünyaya göstermeliyiz." diye konuştu.

- Organizasyonlar tanıtım gücünü artırıyor

Antalya'ya getirilmesi planlanan uluslararası bir spor ve turizm organizasyonuyla, dünyanın önde gelen spor organizasyon firmalarının da Türkiye'yi yerinde tanıma fırsatı bulacağına dikkati çeken Kiraz, bunun Türkiye'yi spor turizminde de küresel bir vitrin olarak öne çıkaracağını ifade etti.