        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da motosikletli gencin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü hakim karşısında

        Antalya'da 22 yaşındaki motosikletli Sabri Sezan'ın trafik kazasında ölümüne ilişkin kamyonet sürücüsünün "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

        Anadolu Ajansı
        24.12.2025 - 10:10
        
        Antalya'da 22 yaşındaki motosikletli Sabri Sezan'ın trafik kazasında ölümüne ilişkin kamyonet sürücüsünün "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

        Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.O. katılmadı, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkemede gözyaşlarını tutamayan anne Özlem Sezan, iş yerinde çalışırken olaydan haberinin olduğunu belirterek, "Oğlum böyle ölmeyi hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

        Baba Yusuf Sezan ise ölmeden önce oğluyla konuştuğunu ifade ederek, "Telefonla arayıp oğlumun kaza geçirdiğini söylediler. Telefonda oğluma 'Nasılsın' dedim. Bana, 'İyi değilim baba' dedi. Oğlum ile son konuşmamızdı. Kepez Devlet Hastanesi'ne gittiğimde oğlumun vefatını öğrendim." diye konuştu.

        Mahkeme, sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine, kusur durumunun kesin olarak tespiti için dosyanın Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Onvo Sokak'ta 15 Nisan 2025'te Sabri Sezan yönetimindeki 07 BGZ 443 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerlerken ve sağa dönüş yapmak isteyen O.A. idaresindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonete çarpmıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak ağır yaralanan Sezan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sezan'ın ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün ortaya çıkması üzerine kamyonet sürücüsü hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

