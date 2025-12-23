Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneğince düzenlenen "Devlet Himayesindeki Gençleri Güçlendirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya Bilim Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar ve gençler katıldı.

Uçar, buradaki konuşmasında, devlet korumasının sadece belirli bir kesimin değil, her bireyin ihtiyaç duyabileceği bir "şefkat şemsiyesi" olduğunu belirtti.

Toplumsal empatinin çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Devlet himayesi hayatın beklenmedik bir gerçeği. Bir gecede ailesini kaybeden evlatlarımız, devletimizin sıcak eliyle sarmalandı. Bu durum gösteriyor ki devlet himayesi her birimizin başına gelebilecek insani bir durumdur. Bugün burada sadece bir projeyi değil, bir empati köprüsünü inşa ediyoruz." dedi.

Gençlerin geleceğinin sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bırakılamayacak kadar hayati olduğunu ifade eden Uçar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için sivil toplum, üniversiteler, emniyet, sağlık teşkilatı ve her bir vatandaşın elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.