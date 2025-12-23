Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi

        Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneğince düzenlenen "Devlet Himayesindeki Gençleri Güçlendirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "devlet himayesindeki" gençlere yönelik çalıştay düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneğince düzenlenen "Devlet Himayesindeki Gençleri Güçlendirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Antalya Bilim Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar ve gençler katıldı.

        Uçar, buradaki konuşmasında, devlet korumasının sadece belirli bir kesimin değil, her bireyin ihtiyaç duyabileceği bir "şefkat şemsiyesi" olduğunu belirtti.

        Toplumsal empatinin çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Devlet himayesi hayatın beklenmedik bir gerçeği. Bir gecede ailesini kaybeden evlatlarımız, devletimizin sıcak eliyle sarmalandı. Bu durum gösteriyor ki devlet himayesi her birimizin başına gelebilecek insani bir durumdur. Bugün burada sadece bir projeyi değil, bir empati köprüsünü inşa ediyoruz." dedi.

        Gençlerin geleceğinin sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bırakılamayacak kadar hayati olduğunu ifade eden Uçar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için sivil toplum, üniversiteler, emniyet, sağlık teşkilatı ve her bir vatandaşın elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

        Uçar, amaçlarının devlet himayesindeki gençlerin korunan değil, üreten ve yöneten bireyler olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

        İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ise devlet terbiyesiyle yetişen gençlerin suç örgütlerine karşı korunmasında "aidiyet" duygusunun önemli olduğunu ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Özkan da tıbbi tedavinin yanı sıra gençlerin sanat, spor ve gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilmesini içeren "Sosyal Reçete" modelini paylaşarak, gençlere yönelik travma ve bağlanma sorunlarına yönelik uygulanan güncel tedavi yaklaşımlarını aktardı.

        Milli Eğitim Müdürü Eriş de gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için kurulan köprülerden bahsederek, "Gençlerin akranlarına yönelik empati geliştirmeleri ve fikirlerini demokratik yollarla ifade edebilmeleri önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılara hediye verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu
        Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu
        Endonezyalı kadının cansız bedeni sahilde bulundu
        Endonezyalı kadının cansız bedeni sahilde bulundu
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi
        Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu
        Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu
        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
        ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
        20'ye yakın aracın lastiklerini patlatıp, zararını karşıladı
        20'ye yakın aracın lastiklerini patlatıp, zararını karşıladı