        Antalya Haberleri

        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, ihracatta hem ürün hem de ülke bazında çeşitliliğin arttığını belirterek, "228 ülke ve bölgeye, tüm fasıllarda toplam 12 bin 663 farklı üründe ihracat gerçekleştirebilen kapasiteye eriştik." dedi.

        Giriş: 23.12.2025 - 19:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:31
        Antalya'da "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi
        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, ihracatta hem ürün hem de ülke bazında çeşitliliğin arttığını belirterek, "228 ülke ve bölgeye, tüm fasıllarda toplam 12 bin 663 farklı üründe ihracat gerçekleştirebilen kapasiteye eriştik." dedi.

        Ağar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde, sadece başarıları ödüllendirmek için değil, Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat vizyonunu ve küresel ticaretteki iddiasını bir kez daha vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Antalya'nın sadece turizmi ve tarımıyla değil, gelişmiş sanayisi ve dış ticaretiyle de ülkenin markalaşmış şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Ağar, Antalya'nın, tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra girişimcilik kültürü, üretim potansiyeli ve turistik cazibesiyle ülkeye önemli değer kattığını ifade etti.

        Ağar, kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" listesinde Antalya'nın 5'inci sırada yer aldığını ve bu listeye giren Türkiye'den ilk ve tek şehir olduğunu kaydetti.

        Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüme gösterdiğine işaret eden Ağar, şöyle konuştu:

        "İhracatımızda hem ürün hem de ülke bazında çeşitlilik artıyor. Bugün 228 ülke ve bölgeye, tüm fasıllarda toplam 12 bin 663 farklı üründe ihracat gerçekleştirebilen kapasiteye eriştik. Bu ülkelerden 50'sine 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Bu veriler, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde giderek daha sağlam bir yer edindiğini ve ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirme kabiliyetinin önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir. Hizmet ihracatında da dünyada sahip olduğumuz payımızı istikrarlı bir şekilde artırmayı sürdürüyoruz."

        Ağar, ihracatçıların önünü açacak, onların dünya pazarlarına daha güvenle açılmalarını sağlayacak güçlü bir finansman altyapısı oluşturmak amacıyla Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

        - "TİM olarak ihracatı artırmak için çalışmalarımız var"

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise 2024'te BAİB çatısı altında 2 bin 600 firmanın 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

        Bölgeden 11 ayda yapılan ihracatın yüzde 3,8 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştığına kaydeden Gültepe, "BAİB'in ihracatında da Türkiye'nin genel ihracatıyla paralel bir artış trendi görüyoruz. Jeopolitik risklere, ticaret savaşlarına ve korumacı önlemlere rağmen ihracatımızda artış trendini sürdürebilmemiz önemli. Ama yüzde 3-4 artış oranlarıyla Türkiye'yi dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasına çıkaramayız." diye konuştu.

        Gültepe, TİM olarak ihracatı artırmak, dijital ve ikiz dönüşümü ülke adına fırsata çevirmek için birçok proje yürüttüklerini vurgulayarak, pazar çeşitliliğini artırmak, ihracatçıları yeni alıcılarla buluşturmak için yoğun heyet programı uyguladıklarını belirtti.

        Türk Ticaret Bankası'nın Antalya Şubesi'ni ihracatçıların hizmetine açtıklarını anlatan Gültepe, orta ve uzun vadede kalıcı çözümlerin önemini anlattı.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da 13 bin üyelerinin olduğunu, 25 sektörde hizmet verdiklerini kaydederek, ihracatta geçen yılın rakamlarını geçtiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından, farklı sektörlerde en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

