Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

AYŞE YILDIZ - Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Suriye'ye geçen yıl 1,95 milyar dolar olan ihracatın bu yıl 3 milyar doları aştığını belirterek, "Geçen senelere göre yüzde 54 artış kaydettik." dedi.

Ağar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz'in ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihracatçılarını ödüllendirdiklerini anlatan Ağar, üç ilin ihracatının önemine dikkati çekti.

İhracatta büyük başarı yakalandığını vurgulayan Ağar, "Antalya hem turizm hem hizmetler hem de ihracat ve lojistik açıdan son derece önemli bir kentimiz." dedi.

Türkiye'nin 2024 yılında 261,8 milyar dolarlık mal ihracatı olduğunu hatırlatan Ağar, son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 270 milyar doların üzerine çıktığını aktardı.

Ağar, "3 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da teşrif edecekleri '2025 yılı ihracatının değerlendirilmesi' töreninde, son ihracat rakamını ve hizmet ihracatı rakamını kamuoyuyla paylaşacak. Her sene yaptığı gibi 2026 ihracat hedeflerini de bizlere ödev olarak verecek, hedeflerimizi belirleyecek. Ama şu anda 270 milyar doların üzerinde mal ihracatını daha şimdiden yakaladığımızı söyleyebilirim. Ocak-kasım itibarıyla 270,6 milyar dolarlık mal ihracatını gerçekleştirdik." diye konuştu.