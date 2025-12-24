Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

        AYŞE YILDIZ - Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Suriye'ye geçen yıl 1,95 milyar dolar olan ihracatın bu yıl 3 milyar doları aştığını belirterek, "Geçen senelere göre yüzde 54 artış kaydettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:44
        Ağar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) "BAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz'in ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihracatçılarını ödüllendirdiklerini anlatan Ağar, üç ilin ihracatının önemine dikkati çekti.

        İhracatta büyük başarı yakalandığını vurgulayan Ağar, "Antalya hem turizm hem hizmetler hem de ihracat ve lojistik açıdan son derece önemli bir kentimiz." dedi.

        Türkiye'nin 2024 yılında 261,8 milyar dolarlık mal ihracatı olduğunu hatırlatan Ağar, son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 270 milyar doların üzerine çıktığını aktardı.

        Ağar, "3 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da teşrif edecekleri '2025 yılı ihracatının değerlendirilmesi' töreninde, son ihracat rakamını ve hizmet ihracatı rakamını kamuoyuyla paylaşacak. Her sene yaptığı gibi 2026 ihracat hedeflerini de bizlere ödev olarak verecek, hedeflerimizi belirleyecek. Ama şu anda 270 milyar doların üzerinde mal ihracatını daha şimdiden yakaladığımızı söyleyebilirim. Ocak-kasım itibarıyla 270,6 milyar dolarlık mal ihracatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

        - "Hedefimiz, 2026'da mevcut rakamların çok daha üstüne çıkmak"

        Hizmet tarafında da Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğuna dikkati çeken Ağar, yıllıklandırılmış bazda 122,5 milyar dolarlık hizmet ihracatını ocak-kasım döneminde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Ağar, 393,1 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatını kasım ayında gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah 2026 yılında bu rakamların da çok daha üstüne çıkmak suretiyle 2026 yılında da başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin komşu ülkelerle de önemli ihracatının olduğunu dile getiren Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Suriye'nin kuzey kesimleriyle olan ticari ilişkilerimiz, 8 Aralık 2024'te Esed rejimi devrildikten sonra daha güney kesimlerle, Şam yönetimiyle de çok başarılı bir şekilde gelişmeye başladı. Suriye'ye dönük ihracatımız 3 milyar dolar seviyesini aştı. Geçen senelere göre yüzde 54 artış kaydettik. Önceki senelere göre çok önemli bir artış. Dolayısıyla Suriye daha fazla geliştikçe, siyasi birtakım istikrarını daha sağlamlaştırdıkça Türkiye'yle bu ilişkilerini çok daha geliştirecek, çok daha iyi dış ticaret rakamlarına ulaşacağız."

