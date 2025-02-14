Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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