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        Antalya'da "Sevgililer Günü" konseri düzenlendi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri "Sevgililer Günü Konseri" ile müzikal yolculuğa çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:24
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        Antalya'da "Sevgililer Günü" konseri düzenlendi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri "Sevgililer Günü Konseri" ile müzikal yolculuğa çıkardı.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, sanatseverler aşkın en güzel haliyle anlatıldığı parçaları, sanatçıların yorumuyla dinleme fırsatı buldu.

        Piyanist Yücel Yalçın'ın eşlik ettiği konserde, sopranolar Burcu B. Kuru ve E. Esra Serbest, mezzo soprano Pınar Tekol, tenor İ. Enis Ok ve bas Yalçın Ünsal solist sanatçı olarak yer aldı.

        Dinleyenlere hem aşkın hem de sanatın en özel anlarını yaşatan konserde, klasik ve çağdaş eserlerden oluşan seçkin bir repertuvar sanatseverlerle buluştu.

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