Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan, TÜBA Şeref Üyesi seçildi

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) Şeref Üyesi seçildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde 2011 Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 2023 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, 2023 100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden TÜBA Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen oldu.

Prof. Dr. Özkan, dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz ile çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atmıştı.