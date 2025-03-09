Hemcinslerine aikido öğretiyor

ANTALYA'da aikido eğitmeni Elif Demir (56), kadınlara özel savunma dersi veriyor. Demir, ilginin yoğun olduğu derslerde kadınlara olası saldırı anında kendilerini nasıl savunacaklarını basit ve etkili tekniklerle öğretiyor.

Kentte uzun yıllar aikido dövüş sanatları üzerine eğitim veren Kürşat (56) ve Elif Demir çifti, çocuk, genç ve yetişkin yüzlerce sporcu yetiştirdi. 2 kızlarına da 2 yaşından itibaren savunma amaçlı aikido eğitimi veren çift, ailecek katıldıkları müsabakalardan çok sayıda ödülle döndü. Kadına yönelik şiddet olayları artınca Elif Demir'in sadece kadınlara özel ders programı oluşturma teklifi üzerine 20 kadından oluşan gruba, kendilerini en kolay teknikle nasıl savunacaklarının dersi verilmeye başlandı.

Kadınlar, bir kadın öğreticiden savunma sanatı dersi almanın daha farklı olduğunu anlatırken, birçoğu da kendini daha öz güvenli hissetmeye başladığını anlattı. Elif Demir, aikidoyu 20 yıldır severek yaptığını, disiplin sanatı olmasının yanı sıra, amaçlarının öldürmek olmadığını, kişinin kendisini savunmasına odaklı bir savaş ve dövüş sanatı olduğuna dikkat çekti. Bu zamana kadar kendisinin bir saldırıyla karşı karşıya kalmadığını da anlatan Demir, “Benim olmadı ama arkadaşlarımın başına geldi. Çok zor durumda kaldıklarını anlattılar. Aikido öğrenmiş olsalardı kendilerini çok kolay savunabileceklerdi. Kadınlar kendilerini savunma amacıyla derslerimize katılıyor. Kendi dengelerini sağlam tutup karşısındakinin dengesini bozarak bunu sağlıyorlar. Tamamen teknik bir spor. Kesinlikle güç istemiyor, karşısındaki kişinin gücünü teknikle kendi lehine çevirme işi" dedi.

'KARANLIKTA YÜRÜMEKTEN KORKARDIM, ARTIK KORKMUYORUM'

Savunma sanatı dersi alan İdil Başkavak (42), eşi ve kızının yıllardır aikido ile ilgilendiğini, olası bir saldırı durumunda kendisini savunmak için ders almaya başladığını söyledi. Başkavak, “Kadın olarak ne yazık ki kötü durumlar deneyimledik. Şu anda bu sporun hem kızıma hem bana faydalı olacağını düşünüyorum. Öz güvenim yerinde" diye konuştu.

Gülbahar Çetin (27), kadına şiddet olaylarından çok korktuğu için aikido dersi almaya karar verdiğini söyledi. Çetin, “Eskiden beri hayalim vardı. Çok keyif alıyorum bu sporu yapmaktan. Karanlıkta yolda yürürken korkardım ama artık korkmuyorum. Karanlıkta yürürken saldırı anında hangi hareketi nasıl yapacağımı düşünüyorum" dedi.