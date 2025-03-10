Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        2024'te ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazadan 1956 orman yangını çıktı

        TÜRKİYE'de geçen yıl çıkan 3 bin 797 orman yangınından 1956'sının, ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza kaynaklı olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024'te ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazadan 1956 orman yangını çıktı
        ABONE OL

        TÜRKİYE'de geçen yıl çıkan 3 bin 797 orman yangınından 1956'sının, ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza kaynaklı olduğu belirtildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan orman varlığı, 23 milyon 363 bin 84 hektar olarak kayıtlara geçti. Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'de büyük bölümü yangın tehdidi altındaki ormanların yüzde 64’ü, birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlardan oluşuyor. Türkiye'de geçen yıl 3 bin 797 orman yangını çıktı. Yangınlarda 27 bin 484,56 hektar etkilendi. Orman yangınlarında ihmal, dikkatsizlik, kasıt, kaza ve yıldırım düşmesi nedenleri dikkati çekti.

        İHMAL, DİKKATSİZLİK

        Bu yangınların çıkış nedeninin büyük bir bölümünü ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza oluşturdu. Bu nedenlerle çıkan 1956 yangında 19 bin 977,28 hektar alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlikten çıkan 1496 yangında 14 bin 564,89 hektar, kasıtlı çıkarılan 117 yangında 218,36 hektar, kazayla çıkan 343 yangında 5 bin 394,03 hektar etkilendi.

        ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMEYEN 1111 YANGIN

        Ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 49,4'ü ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı oldu. Bu iki nedenle çıkan yangınlarda etkilenen alan, tüm orman yangınlarında etkilenen alanın yüzde 52,99'unu oluşturdu.

        Geçen yıl çıkış nedeni bilinmeyen 1111 orman yangınında 6 bin 571,90 hektar zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan 730 yangında ise 735,39 hektar etkilendi.

        EN FAZLA İZMİR, MUĞLA

        Orman yangını sayılarının orman bölge müdürlükleri dağılımında ilk sırada İzmir yer aldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrol alanındaki 397 yangında 9 bin 175,73 hektar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü alanında 377 yangında 3 bin 465,7 hektar, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 274 yangında 1041,66 hektar, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü kontrol alanındaki 248 yangında 333,10 hektar, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 232 yangında 991,62 hektar etkilendi.

        ORMAN SUÇLARIYLA MÜCADELE

        Geçen yıl ülke genelindeki 21 hassas alan ve 2 bin 197 toplu koruma ekibinde görevli personel tarafından 16 bin 673 suç zaptı düzenlendi. Suç zabıtlarının 3 bin 497'si ağaç kesme, 634'ü yasa dışı nakil, 551'i izinsiz bulundurma, 4 bin 787'si alan açma, yerleşme, 7 bin 65'i işgal, 89'u izinsiz otlatma, 50'si ise çeşitli suçlardan oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Gazze batığında, 1100 yıllık zeytin çekirdekleri
        Gazze batığında, 1100 yıllık zeytin çekirdekleri
        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Antalya'da partililere sesle...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Antalya'da partililere sesle...
        İmamoğlu: Partimizin ön seçim kararı demokrasi devrimidir
        İmamoğlu: Partimizin ön seçim kararı demokrasi devrimidir