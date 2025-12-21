Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.12.2025 - 21:04 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:04
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.G'nin (28) kullandığı 33 AKJ 814 plakalı otomobil, Finike-Elmalı yolunun Turunçova mevkisinde aynı yöne giden T.M.S. (27) idaresindeki 42 AGR 78 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü T.M.S. ile araçlardaki D.Y, M.Y. ve H.T.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

