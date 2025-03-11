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        'Kesik baş' cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıl önce başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde cesedi bulunan Umut Can Arslan'ın (19) ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, eski Varsak Belediye Başkanı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:00
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        'Kesik baş' cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıl önce başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde cesedi bulunan Umut Can Arslan'ın (19) ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, eski Varsak Belediye Başkanı H.A.'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'ndeki ormanda 20 Mart 2021'de erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başının bedenden ayrılmış ve 12 dişinin de sökülmüş olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem başlatılan soruşturma kapsamında ölen kişinin Umut Can Arslan olduğu tespit edildi, olayla ilgili sonuç elde edilemedi.

        AĞGEDİK CİNAYETİ SONRASI DOSYA YENİDEN İŞLEME ALINDI

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yıl önce ortadan kaybolan, 2013'te boş arazide gömülü cesedi bulunup defnedilen Ayhan Ağgedik'in geçen yıl cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasının ardından, ilçede önceki yıllarda yaşanan şüpheli ölümlerin yeniden incelenmesi için çalışma başlattı. Yapılan değerlendirmenin ardından Umut Can Arslan'ın dosyası yeniden işleme alındı. Başsavcılığın talimatıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan çalışma sonucunda Umut Can Arslan'ın ölümüyle ilgili Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara ile H.E.K., İ.B.K., R.A.Ş., F.Z.A.K., D.A. ile eski Varsak belediye başkanı H.A.'nın şüpheli olduğu tespit edildi.

        İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        İddiaya göre, şüphelilerin koronavirüs salgını döneminde Sağırin Mahallesi'nde tarla aldıkları, tarım işi yapma bahanesiyle sık sık mahalleye geldikleri tespit edildi. Umut Can Arslan'ın da yanlarında olduğu şüphelilerin ormanda define aradıkları belirlendi. Yapılan çalışmada gruptaki kadınlardan birinin yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyasının kaybolması üzerine şüphelilerin Umut Can Arslan'ı sorumlu tuttuğu ve işkence ederek öldürdüğü, bir süre cesedi sakladıkları, ardından cep telefonu ve kişisel eşyalarıyla bulunduğu yere bıraktıkları anlaşıldı.

        Savcılığın talimatıyla 10 şüpheli polis tarafından 7 Mart'ta evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 45 mermi ve 2 taşınabilir bellek bulundu.

        Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerden 2'sinin olayla ilgili itiraflarda bulunduğu belirtildi. Dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. ifadelerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, İ.B.K., H.E.K. ve H.A. adli kontrolle bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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