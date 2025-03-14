Kalker ocağı hakkında kaçak ağaç kesimi şikayeti

ANTALYA'nın Boğaçayı Havzası'ndaki bir kalker ocağının, genişleme talebi başvurusu sonuçlanmadan ormanda ağaç kesimi yaptığı, tedbir alınmadan dinamit gömüldüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yapılan şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki doğa harikası Boğaçayı Havzası'nda, çok sayıda taş, mermer ve kalker ocağı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyor. Hacısekiler Mahallesi'ndeki vadide, duvarlarında Bizans dönemine tarihlenen ve aşı boyasıyla yapılan karaca, geyik figürleri ile yazıt bulunan Karaindibi Mağarası yakınına, 2006 yılında bir firmaya kalker ocağı ruhsatı verildi. 18 yılda 5 kez faaliyet artırımı yapan firmanın 67 bin 400 metrekarelik genişleme amaçladığı başvurusu, tepkiler üzerine reddedildi.

Firmanın Konyaaltı Hacısekiler'de yeni bir kalker ocağı alanı için 18 Nisan 2023 tarihinde yaptığı ruhsat başvurusu sonuçlanmamasına rağmen sahada kaçak yapılan çalışmalara ilişkin tutanak tutuldu. Jandarma gözetimi olmaksızın hiçbir güvenlik önlemi olmadan dinamit patlatması için hazırlık yapıldığı, kaçak ağaç kesimi yapıldığı belirtilen tutanakta, ruhsat talep edilen alanın tamamının orman arazisi olduğu ve arazinin topoğrafik yapısının tamamen bozulacağı ifade edildi.

BAKANLIĞA ŞİKAYET VE İNCELEME

Ayrıca kalker ocağının ruhsatıyla ilgili usulsüzlük, ihlal ve risklere ilişkin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başvuruyla da teftiş talebinde bulunuldu. Dilekçede, 20 Ekim 2023 tarihinde sahada yapılan incelemede can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak ciddi ihlaller tespit edildiği belirtilerek, söz konusu tarihte 16 yaşındaki bir çocuğun, güvenlik önlemi alınmamış bir şekilde, araçların çalıştığı ve dinamit yerleştirme işleminin sürdüğü alanda çalıştırıldığının tespit edildiğine yer verildi. Olayla ilgili video görüntüleri de sunuldu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Söz konusu ruhsat, tespit edilen ihlaller nedeniyle iptal edilmesine rağmen, yeni bir teknik inceleme veya olur alınmadan, tutanağın düzenlendiği tarihte diğer kurumların görüşleri beklenmeden, sahada devam eden çalışmalar nedeniyle orman ekosisteminin ciddi şekilde tahrip edildiği savunuldu. Topoğrafyanın bozulduğu, derin çukurlar ve yükseklik farkları oluştuğu, toprak kayması riskinin kritik seviyeye ulaştığı dile getirilen dilekçede, malzeme alımı ve taşıma faaliyetleri sırasında oluşan dengesiz yığılmalar nedeniyle ölümcül göçük riskinin mevcut olduğu ifade edildi. Yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.