'Eczacıların hasta bilgilerine erişiminin kısıtlanması sağlık hizmetini aksatıyor'

ECZACILAR Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Erçin, eczacıların hastaların ilaç ve rapor bilgilerine erişiminin SGK tarafından kısıtlanmasının hastaların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırdığını belirterek, “Eczaneler sağlık sisteminin son noktasıdır. Getirilen kısıtlama nedeniyle hastalar mağdur oluyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karar sonrası eczacılar, hastaların ilaç bilgilerine ulaşamıyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında gerçekleştirilen yeni uygulama sonrası eczacılar hasta bilgilerine ulaşmakta sorun yaşarken, ilaç takibi sürecinde de aksamalar yaşandığı belirtildi. Eczacılar Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Erçin, bu durumun hastalar için risk oluşturduğunu vurguladı. Hastaların ilaçlarının bitip bitmediğini teyit edemediklerini belirten Erçin, “Bazen hastalar ilaçlarını erken tüketiyor ve sistemde ilaç bitmiş görünüyor. Önceden bunu kontrol edip vatandaşı bilgilendirebiliyorduk. Şimdi ise bu mümkün değil" diye konuştu.

'ECZACILAR, HASTALARIN İLACINI KONTROL EDEMİYOR'

Özellikle bağımlılık yapıcı ve kırmızı reçeteli ilaçlar konusunda eczacıların son kontrol mekanizması olduğuna dikkat çeken Erçin, “Hastanın raporunu görmeliyim. Eğer sağlık uygulama tebliğine uygun olmayan bir durum varsa, bunu fark edip hastayı uyarıyorduk. Ancak artık rapor ve ilaç bilgilerini kaydetmeden göremiyoruz. Bu da hastaların doktor ve eczane arasında gidip gelmesine neden oluyor. Getirilen kısıtlama nedeniyle hastalar mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

Eczacılar Odası olarak bu konuya ilişkin SGK'ya itiraz ettiklerini belirten Erçin, sürecin hem hasta hem de sağlık sistemi açısından düzeltilmesi gerektiğini söyledi.