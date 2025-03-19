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        Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde sivil zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen kadının üst aramasında 45 bin 600 TL ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:55
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        Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde sivil zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen kadının üst aramasında 45 bin 600 TL ele geçirildi.

        Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürdü. Son olarak Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen kadın yakalandı. Kadının üst aramasında 45 bin 600 TL bulundu. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca kadın hakkında idari yaptırım cezası uyguladı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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