Antalya'nın yeni müzesine yarı açık, yarı kapalı konsept

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verilen Antalya Müzesi'nin yeni projesi belli oldu. Aynı alanda yapılacağı açıklanan yarı açık, yarı kapalı konseptteki yeni müzenin projesi ilk kez paylaşıldı.

Kentin yeni müzesinin projesinin lansmanı ile teknik detaylara ilişkin sivil toplum örgütleriyle değerlendirme toplantısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün katılımıyla Antalya Müzesi'nde yapıldı. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, Antalya Müzesi yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut müzenin yıkılarak yerine yapılacak yeni müzenin projesi tanıtıldı. Proje mimarı tarafından tanıtım sunumunun da yapıldığı yeni müzede ana tema, mevcut müzedeki eserlerin önemli bir bölümünün kaynağı olan Perge Antik Kenti olacak.

Mevcut müzenin 2020 yılında yapılan deprem performans araştırmasında oldukça riskli çıktığını belirten İnceciköz, bakanlık olarak süreçte bu binanın deprem performans dayanıklılığıyla ilgili güçlendirme mi olmalı, yoksa yeni bir müze mi yapılmalı konusuna ilişkin incelemede, güçlendirme yapılsa dahi müzenin ihtiyacı karşılamadığı sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Birol İnceciköz, bu alana otel yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, yeni müzenin mevcut alana yapılacağını dile getirdi.

MEVCUT MÜZE YIKILACAK

Yeni müze projesi üzerinde 1 yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten İnceciköz, “Antalya'da mevcut müzemizin statik anlamda sıkıntılı olması sebebiyle yeni müze yapma zorunluluğu oluştu. Projemiz nihayetlendi, bugün de son görüş ve önerileri aldık. Yakında ilgili onay makamlarına sunduktan sonra önümüzdeki aylarda inşaata başlamayı hedefliyoruz. 2026 sonuna da inşallah yeni müzemizi bitirmeyi ve açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bugün olumlu geri dönüşler aldığımız için de çok mutluyuz. Tüm sivil toplum örgütleri bu projeyi oldukça beğendi. İhtiyaçlara cevap verebilen, kent kültürüne uygun bir müze konsepti olduğunu da ifade ettiler” dedi.