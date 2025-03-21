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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği; 30'a yakın gözaltı

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:00
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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği; 30'a yakın gözaltı
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçmek istedi. Kampüs dışındaki grup ile üniversite kapısı önündeki göstericilere polis TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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