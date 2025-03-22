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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda 7 gözaltı

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:50
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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda 7 gözaltı
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Konyaaltı sahil bandında buluşan kalabalık, slogan atarak Konyaaltı Kent Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Meydana ulaşmadan önce polis, grubun önünü keserek, yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine grup bir süre oturma eylemi yaptı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA ve çevik kuvvet ekibiyle müdahale edildi. 7 kişi gözaltına alınırken, polisin müdahalesi sonucu grup dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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