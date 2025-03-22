Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda 7 gözaltı

ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Konyaaltı sahil bandında buluşan kalabalık, slogan atarak Konyaaltı Kent Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Meydana ulaşmadan önce polis, grubun önünü keserek, yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine grup bir süre oturma eylemi yaptı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA ve çevik kuvvet ekibiyle müdahale edildi. 7 kişi gözaltına alınırken, polisin müdahalesi sonucu grup dağıldı.