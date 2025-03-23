Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği; gözaltılar var

ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Havai fişek atan göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

‘EKREM İMAMOĞLU ADINA 511 BİN 730 OY ÇIKTI’

Diğer yandan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Antalya'da yaptığı ön seçimde kurulan 197 sandıktan, Ekrem İmamoğlu adına 511 bin 730 oy çıktı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla CHP İl Binası’nda, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sonuçları açıkladı. 70 bin üyeden 57 bin 678’i Ekrem İmamoğlu için oy kullanırken, dayanışma sandığından ise 454 bin 53 oy çıktı. Düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partililer ve vatandaşlar katıldı.