Avukatlardan cübbeleriyle 'Adalet İçin El Ele' yürüyüşü

ANTALYA Barosu tarafından düzenlenen ‘Adalet İçin El Ele’ eylemine katılan avukatlar, cübbeleriyle yürüdü.

Antalya Müzesi önünde toplanan yüzlerce avukat, yürüyüşe cübbelerini giyerek katıldı. 'Antalya Barosu' yazılı pankartın arkasında yürüyen avukatlar, ‘Savunma Susturulamaz’, ‘Avukat Susarsa Adalet Ölür’, ‘Hukuksuzluğa Karşı Omuz Omuza’, ‘Bu Kentin Barosu Var’ yazılı dövizler taşıdı. Sloganlar atarak yürüyen avukatlar, yürüyüşlerini Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandırdı.

‘ANAYASADAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE HUKUKSUZLUĞUN TAM KARŞISINDAYIZ’

Burada konuşan Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, hukuksuzluklara karşı Antalya Barosu olarak tespit yaptıklarını, raporlar oluşturduklarını ve görevde olduklarını söyledi. Bozaner, “99 yıllık Antalya Barosu olarak bugüne kadarki bilgimiz, birikimimiz ve avukatlık mesleğimizin kurallarının getirdiği tarihi vizyonumuzla, Anayasadan aldığımız güçle hukuksuzluğun tam karşısındayız. Tüm bu aşamaları sadece hukuk devleti ve insan haklarına yönelik değil, Cumhuriyetin temel dinamiklerine, demokratik ilkelere, milletin iradesine açıkça bir meydan okuma olarak değerlendiriyor ve bunu bir tasviye girişimi olarak nitelendiriyoruz” dedi.