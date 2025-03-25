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        Avukatlardan cübbeleriyle 'Adalet İçin El Ele' yürüyüşü

        ANTALYA Barosu tarafından düzenlenen 'Adalet İçin El Ele' eylemine katılan avukatlar, cübbeleriyle yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:20
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        Avukatlardan cübbeleriyle 'Adalet İçin El Ele' yürüyüşü
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        ANTALYA Barosu tarafından düzenlenen ‘Adalet İçin El Ele’ eylemine katılan avukatlar, cübbeleriyle yürüdü.

        Antalya Müzesi önünde toplanan yüzlerce avukat, yürüyüşe cübbelerini giyerek katıldı. 'Antalya Barosu' yazılı pankartın arkasında yürüyen avukatlar, ‘Savunma Susturulamaz’, ‘Avukat Susarsa Adalet Ölür’, ‘Hukuksuzluğa Karşı Omuz Omuza’, ‘Bu Kentin Barosu Var’ yazılı dövizler taşıdı. Sloganlar atarak yürüyen avukatlar, yürüyüşlerini Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandırdı.

        ‘ANAYASADAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE HUKUKSUZLUĞUN TAM KARŞISINDAYIZ’

        Burada konuşan Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, hukuksuzluklara karşı Antalya Barosu olarak tespit yaptıklarını, raporlar oluşturduklarını ve görevde olduklarını söyledi. Bozaner, “99 yıllık Antalya Barosu olarak bugüne kadarki bilgimiz, birikimimiz ve avukatlık mesleğimizin kurallarının getirdiği tarihi vizyonumuzla, Anayasadan aldığımız güçle hukuksuzluğun tam karşısındayız. Tüm bu aşamaları sadece hukuk devleti ve insan haklarına yönelik değil, Cumhuriyetin temel dinamiklerine, demokratik ilkelere, milletin iradesine açıkça bir meydan okuma olarak değerlendiriyor ve bunu bir tasviye girişimi olarak nitelendiriyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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