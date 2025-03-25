Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu

ANTALYA’da oto yıkama işiyle uğraşan Onur Özkan (33), arkadaşı Zekeriya Yalçın (47) ile beraber adliyeye gitti. Özkan, arkadaşı Yalçın’ı, adliyeden döndükten sonra araçta ölü buldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında arkadaşını ziyarete gelen Zekeriya Yalçın, dükkan sahibi Onur Özkan'ı da yanına alarak, 07 K 6782 plakalı hafif ticari aracıyla Meltem Mahallesi’ne geldi. Denetimli serbestliği olan Özkan, burada Yalçın’ı bırakarak adliyeye görüşmeye gitti.

ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

1 saat sonra adliyedeki işlerini bitirip, arkadaşının yanına geri gelen Özkan, Yalçın’ın araçta cansız bedeniyle karşılaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Yalçın’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Diğer yandan olayın öncesinde rahatsızlanan Yalçın’ın arkadaşından ayran istediği öğrenildi.