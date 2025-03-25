Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda göstericilere TOMA'lı müdahale; 15 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı. Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne gelen grup, dağılmaları yönünde uyarıları dikkate almayınca polis müdahale etti. TOMA ile su sıkılan göstericiler, polise taş fırlatıp direnmeye çalıştı. Göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı. Polis, 15 göstericiyi gözaltına aldı.

ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.

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