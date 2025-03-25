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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda göstericilere TOMA'lı müdahale; 15 gözaltı

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:10
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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda göstericilere TOMA'lı müdahale; 15 gözaltı
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı. Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne gelen grup, dağılmaları yönünde uyarıları dikkate almayınca polis müdahale etti. TOMA ile su sıkılan göstericiler, polise taş fırlatıp direnmeye çalıştı. Göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı. Polis, 15 göstericiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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