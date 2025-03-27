Antalya'daki protesto gösterilerinde 250 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrasında 20 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde 250 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Antalya'da da 20 Mart günü Attalos Heykeli önünden ve Aydın Kanza Parkı'ndan yapılan yürüyüşle göstericilerin Cumhuriyet Meydanı'na girmek istemesiyle başlayan eylemler, ağırlıklı olarak akşam saatlerinde meydan civarı ile Akdeniz Üniversitesi içinde ve üniversitenin Meltem girişinde yapıldı. Vali Hulusi Şahin, Antalya'daki gösterilerde bugüne kadar 250 gözaltı işlemi olduğunu, 6 kişinin tutuklandığını dile getirdi.