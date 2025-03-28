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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestolarında 'Pikachu' ve 'Angry Birds' kostümlü 2 gösterici dikkat çekti

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edilirken, grup içerisinde 'Pikachu' ve 'Angry Birds' kostümlü 2 kişi ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 01:35 Güncelleme: 28.03.2025 - 01:35
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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestolarında 'Pikachu' ve 'Angry Birds' kostümlü 2 gösterici dikkat çekti
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edilirken, grup içerisinde 'Pikachu' ve 'Angry Birds' kostümlü 2 kişi ilgi gördü.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı. Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar gelen grup, burada bir süre bekledi. Polis ekiplerinin müdahale etmediği grup, önce oturma eylemi yaptı. Göstericiler, müzik açarak dans etmenin yanı sıra voleybol oynadı. Grubun dağılması yönünde anons yapan polis ekiplerini dinlemeyen göstericilerden bazıları ise uzun eşek de oynadı. Gece yarısı yine anons yapan polis ekipleri son uyarının yapıldığını belirtmesine rağmen göstericiler dağılmazken, engelli bir gösterici ile diğer göstericiler arasında tartışma yaşandı. Gösteride yer alan bazı vatandaşlar tekerlekli sandalyeli engelli genci alandan uzaklaştırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Saatin ilerlemesiyle gruptan bazıları dağılırken, polis ekipleri göstericilerin sakin bir şekilde dağılmasını beklemeye devam etti.

        CHP HEYETİ İLE GRUP ARASINDA TARTIŞMA

        Alana gelen CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP heyeti bir süre göstericilerle birlikte hareket etti. Polis ekipleriyle görüşen ve saat 23.00 sıralarında dağılacaklarını belirten CHP heyetiyle diğer göstericiler arasında görüş farklılığından dolayı sözlü tartışma yaşandı. CHP heyeti dağılmalarını isterken diğer göstericiler bunu kabul etmedi. Bunun üzerine CHP heyeti alandan ayrıldı.

        PİKACHU VE ANGRY BİRDS KOSTÜMLÜ GÖSTERİCİLER

        Bu arada, dün akşam yapılan gösterilere katılan çizgi film karakteri 'Pikachu' kostümlü bir gösterici bugün de eyleme katıldı. Gösteri alanına geldiği anda ilgi ve alakanın üzerine çevrildiği 'Pikachu' diğer göstericilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ayrıca alanda 'Angry Birds' kostümlü bir gösterici de yer alırken o da bol bol fotoğraf çektirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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