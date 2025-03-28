Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı; o anlar kamerada

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan M.B. (42), otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Uzun süren takibin ardından ters yöne girerek başka bir araçla çarpıştıktan sonra yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün, ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Ters yöndeki kaçış cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde 34 DZK 55 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süren takip sırasında polis farklı noktalarda yolu kesmeye çalıştı. Sugözü Mahallesi’ne kadar süren takipte, ekiplerin yolu kapattığını gören sürücü bu kez aracıyla ters yöne girdi. Trafikte ters yönde seyreden sürücü otomobiliyle 07 BCJ 834 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra durdu. Kazada kaçan otomobilin sürücüsü M.B yaralanırken, diğer aracın sürücüsü İ.A. ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.