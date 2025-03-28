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        Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı; o anlar kamerada

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:27
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        Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı; o anlar kamerada
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan M.B. (42), otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Uzun süren takibin ardından ters yöne girerek başka bir araçla çarpıştıktan sonra yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün, ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Ters yöndeki kaçış cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde 34 DZK 55 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süren takip sırasında polis farklı noktalarda yolu kesmeye çalıştı. Sugözü Mahallesi’ne kadar süren takipte, ekiplerin yolu kapattığını gören sürücü bu kez aracıyla ters yöne girdi. Trafikte ters yönde seyreden sürücü otomobiliyle 07 BCJ 834 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra durdu. Kazada kaçan otomobilin sürücüsü M.B yaralanırken, diğer aracın sürücüsü İ.A. ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

        EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücünün M.B. olduğu belirlendi. 1,94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.'nin ayrıca ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı anlaşıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin ters yönde ilerlediği ve diğer otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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