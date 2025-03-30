Asırlık geleneği yaşatıp, cami bahçesinde çocuklara şeker dağıttılar

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 150 yıllık olduğu tahmin edilen şeker dağıtma geleneği bu yıl da sürdürüldü. Bayram namazı sonrası cami avlusunda bir kilim üzerinde biriktirilen şekerler, dua edilerek çocuklara dağıtıldı.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yıllardır devam ettirilen geleneğe göre, bayram namazı için mahalle camisinde buluşanlar, namazın ardından bahçede topluca bayramlaşıyor. Cami bahçesine gelen seyyar marketten alınan şekerler bir kilimin üzerine dökülüyor. Burada biriken şekerler duanın ardından gençler tarafından küçük bir ölçekle eşit şekilde çocuklara dağıtılıyor. Geçmişi net şekilde bilinmemekle birlikte mahalledeki yaşlıların yaklaşık 150 yıllık olduğunu söylediği gelenek bu yıl da sürdürüldü. Toplanan şekerler imam Bekir Ceylan'ın duasının ardından çocuklara dağıtıldı.

Mahallede oturan Kemal Dalmaz, mahallelerinin köy statüsünde olduğu yıllarda şehir merkezine uzak olması nedeniyle çocukların şekere ulaşmasının kolay olmadığını, her çocuğun şeker yemesi için de bu geleneğin başlatıldığını söyledi. Dalmaz, "Çocukken cami avlusunda toplanırdık. O zamanlar şu andaki şekerler yoktu. İçi leblebili şekerlemeler, kaba şeker dediğimiz akide şekerler vardı, çok güzel bir adet. Devamını sağladığımız için çok mutluyuz. Adı üzerinde Şeker Bayramı. Çocuklara şeker verilmesini sağlamak için oluşturulmuş bir gelenek" dedi.