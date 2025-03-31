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        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi

        POLONYAEnter Havayolları'na ait, İsrailli 180 yolcunun bulunduğu uçak, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:47
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        Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi
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        POLONYAEnter Havayolları'na ait, İsrailli 180 yolcunun bulunduğu uçak, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

        Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na indiğini söyledi. Suat Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı. Seyitoğlu, arıza ile ilgili teknik ekiplerin beklendiğini, yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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