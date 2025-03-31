Polonya uçağı, teknik arıza nedeniyle Antalya'ya indi

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na indiğini söyledi. Suat Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı. Seyitoğlu, arıza ile ilgili teknik ekiplerin beklendiğini, yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

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