Yapay zekayla hazırlanan ünlü görüntüleriyle dolandırıyorlar
ADLİBilişim Uzmanı Prof.
ADLİBilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyada yapay zeka destekli reklamlarda ünlü isimlerin gerçek dışı haberlerine yer verilip, yatırıma teşvik edilen kullanıcıların dolandırıldığını söyledi.
Dolandırıcıların insanları en çok tuzağa düşürdüğü yerlerin başında sosyal medya geliyor. Ünlü isimlerin yapay zekayla görüntülerini oluşturan dolandırıcılar, bu kişilerin büyük kazançlar elde ettiği, bu geliri belirli bir kripto para yatırım şirketiyle sağladığı iddiasıyla sosyal medya kullanıcılarına para kazanma vaad ediyor. Bununla birlikte, tanınmış haber sitelerinin birebir kopyaları ve logoları oluşturularak sahte haberler yayımlanıyor, kullanıcılar bu siteleri gerçek haber kaynakları zannederek tuzağa düşüyor.
AMAÇ, SAHTE YATIRIM ŞİRKETİNE YÖNLENDİRMEK
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sanal medyanın bir suç merkezi haline geldiğini belirterek, "Özellikle sanal medyaya verilen sahte sponsorlu reklamlar, vatandaşları yatırım vaadiyle tuzağa düşürüyor. Son dönemde sanatçıların, siyasetçilerin ve oyuncuların sahte ve manipülatif görüntüleri yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Sponsorlu reklamlarda ünlü isimlerin gerçek dışı haberlerine yer verilip, gelir elde ettikleri, kazandıkları parayı bir kripto para yatırım şirketiyle gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Bununla birlikte bilinen haber sitelerini birebir ve logolarını kopyalayıp kendi sitelerine entegre ediyorlar. Haber sitesi sizi sonraki süreçte sahte bir yatırım sitesine yönlendiriyor. Buralara, adınızı, soyadınızı ve diğer bilgilerinizi girmenizle tuzağa düşüyorsunuz" dedi.
'NE YATIRIM GERÇEK NE SİZİ ARAYAN YATIRIM DANIŞMANI'
Kullanılan sahte yöntemlerde yüksek kar vaadi öne sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Kırık, "Sanal numaradan sizi yetkili görünümlü kişi arıyor, yatırım planlarını aktarıyor. Ne yatırım gerçek ne de sizi arayan kişi, bir yatırım danışmanı. '5 bin liraya 25 bin lira kazanacaksınız' diyerek yüksek kar vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. Son dönemde yaygınlaşan bu sanal dolandırıcılığa karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Sanal medyadaki 'adres çubuğu'nu da kontrol etmeliyiz. Bununla birlikte cihazlarımızda güvenilir yazılımlar bulunmalı. Bu tarz yatırım dolandırıcılığı mağduru vatandaşlar, ekran kayıtları ve yazışmalarla suç duyurusunda bulunmalı" diye konuştu.
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