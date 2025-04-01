Yapay zekayla hazırlanan ünlü görüntüleriyle dolandırıyorlar

ADLİBilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyada yapay zeka destekli reklamlarda ünlü isimlerin gerçek dışı haberlerine yer verilip, yatırıma teşvik edilen kullanıcıların dolandırıldığını söyledi.

Dolandırıcıların insanları en çok tuzağa düşürdüğü yerlerin başında sosyal medya geliyor. Ünlü isimlerin yapay zekayla görüntülerini oluşturan dolandırıcılar, bu kişilerin büyük kazançlar elde ettiği, bu geliri belirli bir kripto para yatırım şirketiyle sağladığı iddiasıyla sosyal medya kullanıcılarına para kazanma vaad ediyor. Bununla birlikte, tanınmış haber sitelerinin birebir kopyaları ve logoları oluşturularak sahte haberler yayımlanıyor, kullanıcılar bu siteleri gerçek haber kaynakları zannederek tuzağa düşüyor.

AMAÇ, SAHTE YATIRIM ŞİRKETİNE YÖNLENDİRMEK

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sanal medyanın bir suç merkezi haline geldiğini belirterek, "Özellikle sanal medyaya verilen sahte sponsorlu reklamlar, vatandaşları yatırım vaadiyle tuzağa düşürüyor. Son dönemde sanatçıların, siyasetçilerin ve oyuncuların sahte ve manipülatif görüntüleri yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Sponsorlu reklamlarda ünlü isimlerin gerçek dışı haberlerine yer verilip, gelir elde ettikleri, kazandıkları parayı bir kripto para yatırım şirketiyle gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Bununla birlikte bilinen haber sitelerini birebir ve logolarını kopyalayıp kendi sitelerine entegre ediyorlar. Haber sitesi sizi sonraki süreçte sahte bir yatırım sitesine yönlendiriyor. Buralara, adınızı, soyadınızı ve diğer bilgilerinizi girmenizle tuzağa düşüyorsunuz" dedi.