Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinin 41,7 kilometre açıklarında, saat 16.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 24,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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