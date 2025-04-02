ANTALYA'dabalık tutmak için falezlerden inmeye çalışan Alparslan Barış Arıcan (38), hayvan pisliğine basıp ayağı kayınca 5 metreden düştü. Bacağında kırıklar olan Arıcan, itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Eski Lara Yolu'nda yer alan yaşlı bakımevinin alt kısmındaki eski elektrik santralinin olduğu alanda meydana geldi. Alparslan Barış Arıcan, balık tutmak için falezlerden inmek istediği esnada hayvan pisliğine basınca dengesini yitirip, 5 metreden kayalık alana düştü. Sesini duyuramayan Arıcan, telefonuyla akrabası Cüneyt Öz'ü aradı. Bölgeye gelip Arıcan'ın yanına inen Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

'BACAĞIMA DOKUNMAYIN'

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, Arıcan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Önce, sağlık ekibinin verdiği ekipmanlarla Arıcan'ın bacağındaki kırıklar sabitlendi. Sedyeye alınan Arıcan, halatla yukarı çıkarıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin taşıdığı Arıcan, ambulans önüne kadar getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Arıcan, başka bir sedyeyle ambulansa alındı. Arıcan, "Bacağımı bırakın, bacağıma dokunmayın" diyerek bağırdı. Arıcan, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Öz, "Balık tutmaya gelmişti. İndiği yerde hayvan pisliği vardı, ona basıp düşmüş. Ayağının altında da hayvan pisliği vardı. Her zaman kayalıklara indiğimiz yer. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ayağında kırıklar var, tek başına buraya gelmişti. Önce beni aradı ve geldim" dedi.