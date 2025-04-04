Ambulansla cipin çarpıştığı kaza kamerada; 9 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstaki 5 yaralı özel hastaneye, cipteki 4 yaralı ise Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Belek turizm yolundaki özel hastane kavşağında meydana geldi. Belek Mahallesi'nde aldığı hastayı özel hastaneye götüren Ş.M.'nin kullandığı 06 BIG 005 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yaparken karşı yönden gelen H.Ç.'nin kullandığı 07 BVP 745 plakalı ciple çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 4 sağlık görevlisi ile cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

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