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        Ambulansla cipin çarpıştığı kaza kamerada; 9 yaralı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde hasta taşıyan ambulansla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:20
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        Ambulansla cipin çarpıştığı kaza kamerada; 9 yaralı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde hasta taşıyan ambulansla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Belek turizm yolundaki özel hastane kavşağında meydana geldi. Belek Mahallesi'nde aldığı hastayı özel hastaneye götüren Ş.M.'nin kullandığı 06 BIG 005 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yaparken karşı yönden gelen H.Ç.'nin kullandığı 07 BVP 745 plakalı ciple çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 4 sağlık görevlisi ile cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstaki 5 yaralı özel hastaneye, cipteki 4 yaralı ise Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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