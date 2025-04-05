Ekmeğin içinde 'tırnak' iddiası

ANTALYA'da bir fırından ekmek alan Semih Can Akgümüş (33), içinden tırnak çıktığı ve durumu bildirdiği firma sahipleri tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Akgümüş'ün avukatı, müvekkilinin TCK 185'inci madde kapsamında mağdur edildiğini, ayrıca tehdit ve hakarete uğradığını söyledi. Ekmeğin içinden çıkanın tırnak olamayacağını, hijyen koşullarına dikkat ettiklerini belirten fırın yetkilisi ise maddenin plastik olabileceğini kaydetti.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Semih Can Akgümüş, evinin yakınındaki bir fırından ekmek ve poğaça satın aldı. Eve gelip ekmeği çiğneyen Akgümüş, içinde sert bir madde olduğunu fark etti. Eline alıp, incelediğinde ekmeğin içindekini tırnak parçasına benzetip, fırını arayan Akgümüş, durumu işletme yetkililerine bildirdi. İddiaya göre fırın sahibi tarafından tehdit edildiğini belirten Akgümüş, polise gitti. Akgümüş, içinden tırnak çıktığı ve durumu bildirdiği firma sahipleri tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Diğer yandan alınan numunelerin polise teslim edildiği öğrenildi.

'ÇİĞNERKEN HİSSETTİM' Fırın yetkililerini aradığında ekmeğin içindeki parçanın plastik olabileceğini belirttiklerini kaydeden Akgümüş, "27 Mart günü sabah saatlerinde, her zamanki gibi düzenli alışveriş yaptığım fırından 2 ekmek ve 4 poğaça aldım. Eve götürdüğümde ekmeklerden birinin içinden bir madde çıktığını fark ettim. Bunu çiğnerken hissettim ve çıkardığımda tırnağa benzeyen bir cisim olduğunu düşündüm. Yetkililer, WhatsApp üzerinden görüntü ve ses kaydı gibi belgeleri kendilerine iletmemi istedi. Ben de istenenleri gönderdim ancak saatlerce beklememe rağmen herhangi yanıt alamadım" dedi. 'PLASTİK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ' Yetkililerin cevap vermemesinin ardından fırına gittiğini belirten Akgümüş, "WhatsApp üzerinden görüntüleri gönderdiğim kişi beni aradı. Böyle bir durumun yaşanamayacağını kabul etmediklerini söyledi ve kısmen özür diledi. Onların daha ılımlı yaklaşmalarını beklerken, iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı. Bu kişi, ekmeğin içinden çıkan maddenin tırnak değil, plastik olduğunu iddia etti. Ben de plastiğin de bu durumu değiştirmeyeceğini yine de mağdur olduğumu söyledim. Bunun üzerine bana hakaret ve tehditlerde bulunmaya başladı. Maddenin plastik olduğu kanıtlanırsa, benimle farklı şekilde görüşeceğini söyleyerek tehditlerine devam etti. Benim 2 küçük çocuğum var. Çocuklarım o ekmeği yiyebilirdi ve boğazlarına takılma, enfeksiyon kapma gibi sağlık problemleri yaşayabilirdi. Mağdur olan benken, kendilerini mağdur gibi göstermeye çalıştılar. Bu olay nedeniyle firma hakkında şikayetçi oldum" diye konuştu.