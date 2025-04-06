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        20'nci yılını kutlayan Runtalya Maratonu heyecanla koşuldu

        ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Runtalya, heyecanla koşuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:25
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        20'nci yılını kutlayan Runtalya Maratonu heyecanla koşuldu
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        ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Runtalya, heyecanla koşuldu. 65 ülkeden bin 800'ü yabancı olmak üzere toplam 8 bin sporcu ve vatandaşın buluşmasında 5K, 10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları koşuldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Antalya Valiliği koordinasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen organizasyon, Fraport TAV Antalya Havalimanı işletmesinin isim sponsorluğunda, uluslararası markaların iş birliğiyle sporseverleri bir araya getirdi.

        2006 yılından beri düzenlenen Runtalya, bu sene 20'nci yılında rengarenk bir konseptle sporseverlerle buluştu. Yarışların startları verildikten sonra heyecan başladı. Yarışlara katılanlar arasındaki bazı gönüllüler sosyal mesajlar verirken, bazı vatandaşlar kucağında çocuklarıyla koşuya katıldı. Maratona katılanlar arasında görme engellilerin yanı sıra, tekerlekli sandalyesiyle, kimi de kucağında köpeğiyle yarışmayı tercih etti.

        Yarışlara 65 ülkeden gelen bin 800'ü yabancı sporcu ve spor kulüplerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden katılan 8 bini aşkın sporsever Antalya'da bir araya geldi. Katılımcılar, Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihi dokusu eşliğinde koşarken unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yarışların tamamlanmasının ardından koşuya katılan herkese katılım madalyası verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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