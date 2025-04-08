Dünya turizmi, tüm zamanların rekoruna hazırlanıyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl dünya turizminin yeni bir rekora imza atıp, pandemi öncesi dönemi geçeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Yavuz, "Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen 1,5 milyar insanın seyahat edeceği 2025 yılında, gözler yine Akdeniz'de olacak. Yaz döneminin en önemli oyuncularından Türkiye, dünya turizminde yerini koruyacak" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye ve dünya turizmine yönelik 2025 yılını değerlendirdi. Büyük beklentilerle yola çıkılan 2025 yılının ilk 3 ayında Antalya turizminin hız kestiğini belirten Yavuz, özellikle ana pazarlar olan Almanya, Rusya ve İngiltere'den ilk 3 ayda gelişlerin, geçen yıla göre gerilediğine dikkati çekti.

Ocak, şubat ve mart aylarında 695 bin yabancı turist ve yurt dışında yaşayan 161 bin Türk'ün geldiğini belirten Recep Yavuz, "Geçen yıl 859 bin yabancı turist ve 148 bin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı gelmişti. Yabancı ülkelerden gelişte ilk 3 ay sonunda yüzde 19 oranında kayıp gerçekleşti. Avrupa'nın yanı sıra nevruz için beklenen İran pazarında ilk 3 ayda geçen yıla göre yüzde 40'lık önemli kayıp yaşandı. Her sene umut ettiğimiz turizmi 12 aya yayma arzumuz, bu sene de gerçekleşmedi" dedi.

PAHALILIK ALGISI ANA NEDEN Antalya turizminin bel kemiğini oluşturan 15 pazarda kayıp yaşanırken, sadece Polonya'nın yüzde 7,5 oranında artış kaydettiğini söyleyen Yavuz, "Özellikle sezon başında büyük hedefler beklenen Almanya pazarındaki düşüş, geçen yıla göre yüzde 33 kayıp olarak gerçekleşti. İlk 3 ayda Almanya'dan, geçen yıla göre 90 bin misafir eksik geldi. Geçen yıla göre yüzde 20 kayıp yaşayan Rusya pazarı ise pandemi öncesi günlere dönmekte zorlanıyor. Son yılların parlayan pazarı İngiltere de 2025 başında frene bastı ve yüzde 8 kayıp yaşandı. Pandemi ertesi hızla yükselen Antalya turizmindeki yavaşlamanın birkaç önemli nedeni var. Ülkelerin kendi ekonomik ve siyasi nedenlerini bir yere koyacak olursak, düşüşün bizden kaynaklanan en önemli iki nedeni pahalılık algısı ve son aylarda yaşanan olaylar. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını da dünya kamuoyu tarafından önemsendi. Turizm tarihinin en çok ölümlü otel yangınlarından biri olan bu elim olay, Türk turizmine eksi puan olarak yansıdı" dedi. 2024 sezonundan beri Türkiye tatilinin pahalı olduğu yönündeki kanaatin, rezervasyonlarda etkisini gösterdiğini anlatan Yavuz, "Yıllardır Türkiye'de düşük fiyatlara alışık turistler, yeni fiyatları kabullenmekte zorlanarak, bütçelerine daha uygun pazarlara yöneldi. En büyük rakip Mısır oldu. Antalya'nın İngiliz pazarındaki en büyük tur operatörlerinden biri geçen yıldan beri artan Mısır rezervasyonlarına önemle parmak basıyor. En büyük Alman tur operatörlerinden biri ise Türkiye'ye gelen misafirlerin karşılaştığı fiyatlarla kendisini kandırılmış hissettiğini söyledi ve buna tepki verdiğini belirtti. Ülkemizde son aylarda yaşanan olayların Avrupa pazarlarına kısıtlı da olsa yansıdığını söyleyebiliriz. Almanya, İngiltere gibi ülkeler Türkiye'ye seyahat edenlere uyarılarını güncelledi. Avusturya, Fransa, Benelüks ve İskandinav ülkeleri gibi hassas pazarlar süreci dikkatle takip ediyor" diye konuştu.