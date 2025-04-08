Kıskançlık nedeniyle eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldüren Abdullah Poyraz'ın (56), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Abdullah Poyraz'ın, kıskandığı için eşinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

'O ŞEREFSİZ ANNEMİ ÖLDÜRDÜ'

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 ÇOCUĞU KORUMA ALTINDA

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Abdullah Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. Maktulün ilk eşinden kızı Rojbin A., annesinin Abdullah Poyraz ile sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştığını, bir otelde çalışan annesinin, Poyraz tarafından işten çıkartıldığını belirtti. Abdullah Poyraz'ın, kıskandığı için annesinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiğini belirten Rojbin A., sanığın takıntılı tavırlar sergilediğini de ifade etti. Olay günü sanığın annesine küfür ve hakaret ettiğini söyleyen Rojbin A., gün içinde iş görüşmesine gittiği esnada kardeşinin aramasıyla annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.