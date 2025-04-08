Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kayıt dışı emlakçıların kiralık oyunu; ev sahibine 15, kiracıya 20 bin

        ANTALYA Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçıların ev kiralarını artırdığını belirterek, "Bu kişiler konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıt dışı emlakçıların kiralık oyunu; ev sahibine 15, kiracıya 20 bin
        ABONE OL

        ANTALYA Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçıların ev kiralarını artırdığını belirterek, “Bu kişiler konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyorlar" dedi.

        Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası'nın son verilerine göre, kentte vergisiz çalışan emlakçı sayısı 10 bine ulaştı. Bu rakamın 4 binini ise yabancı uyruklular oluşturuyor. Kayıt dışı çalışanların odaya kayıtlı emlakçıların işine engel olduğunu söyleyen oda başkanı İsmail Çağlar, “Emlakçıyım diye gezen ve vergisi olmayan kişilere ayakçı diyoruz. Esnafımızın cebindeki parayı çalıyorlar. Esnafımız aynı zamanda eksperdir. Evin değerini de ölçer. Fiyatın ne kadar olduğunu çıkarırlar. Ama bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyor. Emlakçılarımızın önüne taş koyuyor" dedi.

        'HEM EV SAHİBİNİ HEM KİRACIYI DOLANDIRIYORLAR'

        Ev kiralarını kayıt dışı emlakçıların artırdığını söyleyen Çağlar, “Bu şahıslar ev kiralarının da artmasına neden oluyor. Bu konuda sitelerde sıkıntı yaşıyorduk fakat yeni düzenlemeyle sorunlar ortadan kalktı. Yetkisiz kimse sitelere giremiyor. Vatandaşlar yetki belgesi olmayan kişilerden ne ev alsın ne de kiralasın. Bizim odamıza kayıtlı bir emlakçı böyle bir durum içinde olsa hemen bulur ve gereğini yaparız. Bazı ev sahipleri, emlakçı zannettikleri kişiye evlerini teslim ediyor fakat o kişiler evi istedikleri gibi kiraya verip istedikleri fiyatı talep edebiliyor. Örneğin bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor fakat habersiz şekilde 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı ise kendilerine alıyorlar. Hem ev sahibini hem kiracıyı dolandırıyorlar" diye konuştu.

        YETKİ BELGESİNE DİKKAT

        Ev sahiplerinin sözleşme yapacağı emlakçının yetki belgelerini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çağlar, “Ev sahipleri mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesini karıştırabiliyor. Mesleki yeterlilik belgesi parayla alınan bir belgedir. Yetki belgesi Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bir belgedir. Evrakta Ticaret Bakanlığı logosu yoksa o kişilerden alışveriş yapmayın. Bir diğer tehlike ise evin sahibi farklı, satışı yapan kişiler farklı. Örneğin bir vatandaş evin kendisinin olduğunu söylüyor fakat evi satış esnasında başkasından alıyor. Vatandaş tapu sahibi kimse, parayı oraya göndersin. Bu konuda da birçok şikayet geliyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu

        Benzer Haberler

        "Astoria Grande" isimli kruvaziyer Antalya'da
        "Astoria Grande" isimli kruvaziyer Antalya'da
        Kıskançlık nedeniyle eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet t...
        Kıskançlık nedeniyle eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet t...
        Halterle gelen aşk, evlilikle taçlandı
        Halterle gelen aşk, evlilikle taçlandı
        Dünya turizmi, tüm zamanların rekoruna hazırlanıyor
        Dünya turizmi, tüm zamanların rekoruna hazırlanıyor
        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        SunExpress, Runtalya'ya 250 çalışanıyla katıldı
        SunExpress, Runtalya'ya 250 çalışanıyla katıldı