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        Park halindeyken harekete geçen otomobile başka araç çarptı: 3 yaralı

        ANTALYA'da park halindeyken harekete geçen sürücü kursuna ait otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:50
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        Park halindeyken harekete geçen otomobile başka araç çarptı: 3 yaralı
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        ANTALYA'da park halindeyken harekete geçen sürücü kursuna ait otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sürücü kursuna ait otomobildeki eğitmen Azize Gündoğan, sürücü adayı Gülsüm Koçak ve diğer aracın sürücüsü Abdurrahman Beyaz yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan ve sağ şeritten çıkışa hazırlanan sürücü adayı Gülsüm Koçak ile eğitmeni Azize Gündoğan'ın bulunduğu 07 BDJ 166 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Abdurrahman Beyaz idaresindeki 07 BGZ 369 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Bu sırada sürücü kursu eğitmenleri ve sürücü adayları, kazaya karışanlara yardıma koştu. Vatandaşlar, otomobillerde sıkışan 2 sürücü ile yolcunun başından ayrılmazken, Gülsüm Koçak'ın kanayan başına pansuman yaptı. Bir sürücü eğitmeni ise kazaya karışan aracın sürücüsü Azize Gündoğan'ın elini tutarak, teskin etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekibi, otomobillerde sıkışan Azize Gündoğan, Gülsüm Koçak ve Abdurrahman Beyaz'ı bulunduğu yerden çıkarttı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kazayı gören İlknur Demir, "Sürücü kursuna ait araç park halinde bulunduğu yerden çıktığı esnada arkadan gelen diğer otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Biz de hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık" dedi. Polis ekibinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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