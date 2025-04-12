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        Dede ile 2 torununun 'tahliye' endişesi

        ANTALYA'da Mehmet Binicioğlu (71), 2 torunu ile yaşadığı evinden, imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilmek isteniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:51
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        Dede ile 2 torununun 'tahliye' endişesi
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        ANTALYA'da Mehmet Binicioğlu (71), 2 torunu ile yaşadığı evinden, imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilmek isteniyor. Binicioğlu ile lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu, evlerinden tahliye edilme korkusu yaşıyor.

        Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce bir ev kiraladı. Ev sahibi ile kira bedeli olarak 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından 1000 lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamaya başlayan Binicioğlu'na, kızının ölümünden 1 hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi.

        Mahkemeye çıkan Binicioğlu, burada tahliye taahhütnamesi imzaladığını gördü. Böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyleyen Binicioğlu'nun tahliye davası, ertelendi. Aldığı 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. 7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilirlerse gidecek yerleri olmadığını söyleyen Binicioğlu, yardım eli bekliyor.

        Evi ilk kiraladıklarında sadece kontrat imzaladığını söyleyen Mehmet Binicioğlu, “2020 yılında oturduğumuz bu evi kiraladık. Kirayı 850 lira olarak belirledik. Sonraki sene 1000 lira oldu. Sonraki sene devletin belirlediği yüzde 25 oranında artış yaptık. Sonra ev sahibinin oğlu bana 'Sen az kira ödüyorsun. Evden çık' dedi. Ben de kabul etmedim. Bu sırada kızım hayatını kaybetti. 2 torunumla beraber yaşamaya başladık. Kızımın rahmetli olmasından 1 hafta sonra evden çıkmam için beni mahkemeye verdiler" dedi.

        Çaresiz kaldıklarını söyleyen Binicioğlu, "Mahkemeye tahliye taahhütnamesi sunulmuş. Böyle bir şeye imza attığımdan haberim yok. Bana böyle bir şey de söylenmedi. Kontratımı imzaladım ama taahhütname imzaladığımı hatırlamıyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Şu an 7 bin lira kira ödüyorum. Büyük torunum bu sene üniversite sınavına girecek. Diğer torunum da liseye yeni başladı. Tanıdıklarımız destek oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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