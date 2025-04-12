Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de diplomasi trafiği
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nun 2'nci gününde liderlerle ve ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nun 2'nci gününde liderlerle ve ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nun 2'nci günündeki temasları kapsamında, Türkiye’de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
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