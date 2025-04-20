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        Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü

        ANTALYA'da Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev'in (63) birlikte içki içerken tartıştığı Almanya uyruklu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:20
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        Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü
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        ANTALYA'da Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev'in (63) birlikte içki içerken tartıştığı Almanya uyruklu A.K tarafından darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Olaya ilişkin A.K. ile 2 Ukraynalı gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 22 Sokak’taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev, Almanya uyruklu A.K., Ukraynalı A.A. ve İ.V. ile yine Ukrayna uyruklu kadınlar O.N. ve T.Y. evde içki içmeye başladı. Bir süre sonra Abdullayev ve A.K., sigara içmek için dışarı çıktı. Bu sırada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.K., İbadulla Abdullayev'i dövdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere düşen Abdullayev'i kaldırıp içeri taşıyan A.A. ve İ.V., daha sonra evden çıktı.

        Ukraynalı kadınlardan biri, saat 22.30 sıralarında polisi arayarak, evde hareketsiz halde birinin yattığı ihbarında bulundu. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, İbadulla Abdullayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve savcılık konuyla ilgili çalışma başlattı. Abdullayev'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        CİNAYETİ AYDINLATTILAR

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede İbadulla Abdullayev'in cinayete kurban gittiğini tespit etti. Ekipler, Abdullayev'in alın kısmında ve kaş üzerinde yaralanmalar olması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma sonucunda Abdullayev’in öldürülmeden önce evde birlikte içki içtiği belirlenen A.K., A.A., İ.V. ile Ukraynalı 2 kadını gözaltına aldı. Kadınların olayla ilgilerinin olmadığı, A.K.'nin Abdullayev'i darbettiği, A.A. ve İ.V.'nin de taşımaya yardım ettiği belirlendi. Ekiplerin ifade işlemi sonrasında kadınlar serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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