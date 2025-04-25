Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Takside unutulan 18 bin avronun içinde olduğu çantayı sahibine teslim etti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü Musa Koca, aracında unutulan ve içerisinde 18 bin 300 avro bulunan çantayı, Danimarkalı müşterisinin konakladığı otele ulaşıp teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takside unutulan 18 bin avronun içinde olduğu çantayı sahibine teslim etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü Musa Koca, aracında unutulan ve içerisinde 18 bin 300 avro bulunan çantayı, Danimarkalı müşterisinin konakladığı otele ulaşıp teslim etti.

        Türkler Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yapan Musa Koca, öğle saatlerinde, bir otelde konaklayan Danimarkalı aileyi, ilçe merkezine götürdü. Durağa döndükten sonra aracını kontrol eden Koca, arka koltukta unutulan çantayı fark etti. İçinde 18 bin 300 avro bulunan çantayı teslim etmek için otel yetkilileriyle irtibata geçen Koca, daha sonra müşteriyi aldığı tesise gitti. Koca, çantayı Danimarkalı aileye teslim etti. 3 kızı olduğunu söyleyen Musa Koca, "750 bin liram borcum var. Bu parayı alsam borçlarım biterdi ama ben haram para istemem" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        6. Kepez Kitap Fuarı açıldı
        6. Kepez Kitap Fuarı açıldı
        ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişinin yargılanması...
        ATSO Başkanı Bahar'ın hayatını kaybettiği teknedeki 2 kişinin yargılanması...
        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi defnedildi (3)
        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi defnedildi (3)
        Alanyalı taksici, aracında unutulan çantadaki 18 bin avroyu sahibine teslim...
        Alanyalı taksici, aracında unutulan çantadaki 18 bin avroyu sahibine teslim...
        Antalya'da "Uluslararası Kültür Festivali" düzenlendi
        Antalya'da "Uluslararası Kültür Festivali" düzenlendi
        Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
        Antalyaspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı