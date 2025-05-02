Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza alanına ortasında Antalyaspor'da Van de Streek'in eline çarpan top sonrası Konyasporlu oyuncular penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın monitörden izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

27'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu kaleci Slowik bir kez daha kornere gönderdi.

26'ncı dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla penaltı noktasıyla, altı pas arasına indirdi. Topu önünde bulan Safuri'nin bekletmeden sert şutunda topu kaleci Slowik, güçlükle kornere tokatladı.

12'nci dakikada sol kanattan Van de Streek'in arka direğe ortasına topu göğsüyle yumuşatmaya çalışan Samudio, savunmanın da hatasıyla topu altı pas içerisinde önünde bulurken yaptığı sert vuruş az farkla üstten auta çıktı.

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