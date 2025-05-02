Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

        STAT:Corendon Airlines Park AntalyaHAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Salih MazlumANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter-Bünyamin Balcı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor - Konyaspor: 1-0
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Salih Mazlum

        ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter-Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar Gerxhaliu), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 82 Soner Dikmen)

        KONYASPOR: Slowik-N'dao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgen), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan(Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)

        SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Safuri, Veysel Sarı, Samudio, Thalisson (Antalyaspor), Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)

        GOL: Dk. 62 Safuri (Antalyaspor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Safuri'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

        12'nci dakikada sol kanattan Van de Streek'in arka direğe ortasına topu göğsüyle yumuşatmaya çalışan Samudio, savunmanın da hatasıyla topu altı pas içerisinde önünde bulurken yaptığı sert vuruş az farkla üstten auta çıktı.

        18'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Prip'in yerden sert vuruşunu kaleci Abdullah güçlükle kornere çeldi.

        26'ncı dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla penaltı noktasıyla, altı pas arasına indirdi. Topu önünde bulan Safuri'nin bekletmeden sert şutunda topu kaleci Slowik, güçlükle kornere tokatladı.

        27'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu kaleci Slowik bir kez daha kornere gönderdi.

        28'inci dakikada Konyaspor'da sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci Abdullah yumruklayarak uzaklaştırdı.

        42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza alanına ortasında Antalyaspor'da Van de Streek'in eline çarpan top sonrası Konyasporlu oyuncular penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın monitörden izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

        45'inci dakikada Konyaspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Kramer'in kalecinin soluna yerden vuruşuna iyi uzanan kaleci Abdullah penaltıyı kurtardı.

        İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

        58'inci dakikada orta sahadan topu alan Yusuf Erdoğan sol çaprazdan ceza alanı içerisine girerek yaptığı vuruşu kaleci Abdullah kornere çeldi.

        62'nci dakikada Larsson'un derinlemesine pasını alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş Konyaspor kalecisi Slowik'in yanından ağlara gitti.1-0.

        Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
        3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
        Isparta'da devrilen midibüsteki 15 kişi yaralandı
        Isparta'da devrilen midibüsteki 15 kişi yaralandı
        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi
        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:
        Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı
        Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı