Bu kez hedefleri şampiyonluk

REGNUM Carya Golf Kulübü’nde 8-11 Mayıs’ta yapılacak Turkish Airlines Open Turnuvası’nda önceki turnuvalarda ikincilikte kalan beş oyuncu da sahaya çıkacak.

Dünyanın en iyi golfçülerini bir kez daha Antalya’da buluşturacak Turkish Airlines Open’a önceki turnuvalarda kupayı kılpayı kaybeden isimler de katılacak. Nicolas Colsaerts, Dylan Frittelli, Haotong Li, Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, Carya Golf Kulübü’nde bu kez şampiyonluk için mücadele edecek.

Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncularından Belçikalı Nicolas Colsaerts ile Güney Afrikalı Dylan Frittelli de, 2017 yılında Carya Golf Kulübü’nde yapılan turnuvada Justin Rose’un ardından ikinciliği paylaşmıştı. 2018 yılındaki turnuvada final raundunda üç pata yapan Çinli Haotong Li, play-off’ta da Justin Rose’a kaybederek kupaya uzanamamıştı.

2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off’a sahne olmuş, spot ışıkları altında oynanan mücadelede Fransız Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, şampiyon olan Tyrell Hatton’a kaybeden oyuncular arasında yer almıştı.