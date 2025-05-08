ANTALYA'da 6 yıl aradan sonra düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası başladı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası başladı. DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan turnuvada, 2023- 2025 Ryder Cup kaptanı Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler ile Türkiye'den Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan, Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Ediz Kemaloğlu, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli de dahil olmak üzere 156 sporcu mücadele ediyor. Turnuvayı, farklı ülkelerden çok sayıda golfsever takip ediyor. Şampiyon olan golfçünün 467 bin dolar alacağı organizasyonda toplam 2 milyon 750 bin dolar ödül verilecek. Turnuva 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.