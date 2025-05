Corendon Tahtalı Run to Sky'da denizden zirveye koşacaklar

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Corendon Tahtalı Run to Sky için basın toplantısı düzenlendi. Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alacak yarışta dünyanın en önemli isimleri deniz seviyesinden 2365 metre yüksekliğe koşacak.

Türkiye'nin ilk skyrunning (yüksek dağ koşusu) yarışı olan Corendon Tahtalı Run to Sky, bu yıl 11'inci kez düzenleniyor. İlk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alan yarış 9-10 Mayıs'ta yapılacak. Dünyanın en iyi skyrunning koşucularını bir araya getiren yarışa 25 ülkeden 400 sporcu katılacak. Farklı coğrafyalardan gelen elit dağ koşucuları, Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşmak için ter dökecek.

Corendon Tahtalı Run to Sky öncesinde, organizasyonla ilgili detayların paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi. Corendon Playa Kemer Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına, Kaymakam Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, KETOB Başkanı İlhan Arıdıcı, KETAV Başkan Vekili ve Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, KEMİYAD Başkan Yardımcısı Özkan Çakmak, Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Pehlivan, Fraport TAV Antalya Airport Kurumsal İletişim Direktörü Berrin Toker, Kosifler Oto Antalya Satış Müdürü Gökhan Çeöztürk, yarış organizatörü Polat Dede katılım sağladı.

Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Pehlivan da "Corendon Airlines ve Corendon Turizm Grubu olarak sporun birleştirici gücüne, doğayla iç içe bir yaşamın önemine ve ülkemizin turizm değerlerini tanıtma ve spor turizmini çeşitlendirme misyonumuzla bu özel organizasyona isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ilk kez Skyrunning World Series kapsamına alınan Tahtalı Run to Sky yarışında dağların denizle buluştuğu Tahtalı'da, sadece bir spor etkinliğine değil, aynı zamanda bir doğa ve dayanıklılık festivaline tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Göreve başladığımız günden itibaren bir vizyon belirledik, 'Kemer'i doğa sporları merkezi yapacağız.' Bu vizyon doğrultusunda faaliyet takvimimizi oluşturduk ve bugün o takvimin en üst sırasında yer alan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky organizasyonunun 11. yılına tanıklık ediyoruz. Tüm bu etkinlikler Kemer'i yalnızca bir tatil beldesi değil, aynı zamanda güçlü bir marka haline getiriyor" dedi.

Corendon Tahtalı Run to Sky 2025'e katılan koşucuların yüzde 65,7'sini erkekler, yüzde 34'ünü ise kadınlar oluşturuyor. World Series 2024 Dünya Şampiyonu dünyanın en iyi 10 kadın koşucusundan birisi olan Anastasia Rubtsova, Skyrunner World Series Vertical Kilometer 2024 Dünya Şampiyonu Naiara Irigoyen, Marcela Vasinova, Skyrunner World Series Vertical Kilometer Dünya Şampiyonu Alain Santamaría, Jose Manuel Quispe, 2018 Skyrunner World Series Dünya Şampiyonu Pascal Egli, 2022 Dünya Şampiyonu Nicolas Molina ve Morgan Elliot gibi elit sporcular Tahtalı'da zirveye koşacak. Corendon Tahtalı Run to Sky yarışı 12 kilometrelik 'KemeRun', 27 kilometrelik 'Tahtalı Run to Sky' ve 65 kilometrelik 'Berg Sky Race' etaplarından oluşacak.