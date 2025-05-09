Corendon Tahtalı Run to Sky'da denizden zirveye koşacaklar

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Corendon Tahtalı Run to Sky için basın toplantısı düzenlendi. Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alacak yarışta dünyanın en önemli isimleri deniz seviyesinden 2365 metre yüksekliğe koşacak.

Türkiye'nin ilk skyrunning (yüksek dağ koşusu) yarışı olan Corendon Tahtalı Run to Sky, bu yıl 11'inci kez düzenleniyor. İlk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alan yarış 9-10 Mayıs'ta yapılacak. Dünyanın en iyi skyrunning koşucularını bir araya getiren yarışa 25 ülkeden 400 sporcu katılacak. Farklı coğrafyalardan gelen elit dağ koşucuları, Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşmak için ter dökecek.

Corendon Tahtalı Run to Sky öncesinde, organizasyonla ilgili detayların paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi. Corendon Playa Kemer Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına, Kaymakam Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, KETOB Başkanı İlhan Arıdıcı, KETAV Başkan Vekili ve Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, KEMİYAD Başkan Yardımcısı Özkan Çakmak, Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Pehlivan, Fraport TAV Antalya Airport Kurumsal İletişim Direktörü Berrin Toker, Kosifler Oto Antalya Satış Müdürü Gökhan Çeöztürk, yarış organizatörü Polat Dede katılım sağladı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Göreve başladığımız günden itibaren bir vizyon belirledik, 'Kemer'i doğa sporları merkezi yapacağız.' Bu vizyon doğrultusunda faaliyet takvimimizi oluşturduk ve bugün o takvimin en üst sırasında yer alan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky organizasyonunun 11. yılına tanıklık ediyoruz. Tüm bu etkinlikler Kemer'i yalnızca bir tatil beldesi değil, aynı zamanda güçlü bir marka haline getiriyor" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Kemer sadece güzel bir coğrafya değil, aynı zamanda alternatif turizm çeşitliliğiyle öne çıkan bir destinasyon. Bu tür etkinlikler sayesinde, sporla turizmi harmanlayarak hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunuyoruz" diye konuştu. Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, "Bu tarz etkinlikler sayesinde Kemer'i yalnızca bir tatil beldesi değil; aynı zamanda kültür, sanat ve sporun buluşma noktası olarak konumlandırıyoruz" dedi. Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Pehlivan da "Corendon Airlines ve Corendon Turizm Grubu olarak sporun birleştirici gücüne, doğayla iç içe bir yaşamın önemine ve ülkemizin turizm değerlerini tanıtma ve spor turizmini çeşitlendirme misyonumuzla bu özel organizasyona isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ilk kez Skyrunning World Series kapsamına alınan Tahtalı Run to Sky yarışında dağların denizle buluştuğu Tahtalı'da, sadece bir spor etkinliğine değil, aynı zamanda bir doğa ve dayanıklılık festivaline tanıklık ediyoruz" diye konuştu.