Antalya'da arızalanan helikopter denize acil iniş yaptı (2)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Antalya açıklarında devam eden DENİZKURDU-2/2025 tatbikatı kapsamında, uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi helikopterin Kumluca açıklarına indiği öğrenildi. Teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel tedbir amaçlı Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralı personelden 2'si Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si de Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı personel sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği Acil Servis girişinden içeri alınırken, polis ekipleri de önlem aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.