Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump ve Putin görüşmesi ne zaman olacak bilgim yok

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in bir araya ne zaman geleceği ve bu görüşmeden nasıl bir mesaj çıkabileceği ile ilgili soru üzerine "Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump ve Putin görüşmesi ne zaman olacak bilgim yok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in bir araya ne zaman geleceği ve bu görüşmeden nasıl bir mesaj çıkabileceği ile ilgili soru üzerine “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump'ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki” dedi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Antalya’da açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı. ABD’nin dünyanın en merhametli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Rubio, “Milyonlarca insan kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Buna benzer bir uygulaması olan bir ülke yok. Ancak senede 5 milyon kişinin ülkemize gelmesine izin veremeyiz. 4 milyonu yasadışı yollardan geliyor.” dedi.

        TRUMP VE PUTİN NE ZAMAN BİRARAYA GELECEK?

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in bir araya ne zaman geleceği ve nasıl bir mesaj çıkabileceği sorusu yöneltilen Rubio, “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump'ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki” diye konuştu.

        ‘BİZ SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ’

        ABD’yi ve barışı eleştirenler olduğunu dile getiren Rubio, “Biz savaşın bitmesini istiyoruz, hayat kurtarmak istiyoruz. Can kaybetmenin durmasını istiyoruz. Amacımız burada bu. Ben hala neden herhangi biri barışa yönelik çabalara karşı eleştirel yaklaşılır, bunu bilmiyorum ve Başkan Trump da benzersiz bir fırsata sahip, bunun çözücüsü olarak. Bu yüzden nihayete baktığımız zaman bunun kutlanması gerekiyor. Amerika'da öyle bir liderimiz var ki, dünyanın en güçlü ülkesinin lideri, barış yapan bir insan, savaş çıkaran bir insan değil. Bu da takdir edilesi bir şey ve eleştirilmesi gereken bir şey değil diye düşünüyorum. Buradaki amacımız barışa erişmek. Bu 30 günlük bir ateşkesle olsun, 1 günlük ateşkesle olsun ya da 1 gün içerisinde yapılan bir anlaşma olsun, ne olursa olsun bizim istediğimiz sonuç sadece barış değil, sürdürülebilir bir barış, dayanıklı bir barış. Bizim amacımız bu, biz bunu başarmaya çalışacağız ve elimizden geleni her şekilde yapacağız bunu” dedi.

        Gazze’de bugün 100’den fazla Filistinli öldürüldüğü ve Birleşmiş Milletler'den yapılan çağrıda ‘soykırım’ kelimesi kullanıldığı ve Netanyahu hükümetinin savaşı uzatmaya çalıştığı ile ilgili bir suçlama yapıldığına ilişkin düşünceleri sorulan Rubio’ya Hamas'la direkt olarak iletişime geçilmesi konusu da soruldu. Rubio, şu yanıtı verdi:

        “Bakın İsrail Başbakanı ile bugün iletişime geçtim. Başkan da iletişimdeydi. Başkan aynı zamanda bugün verdiği bir konuşmada bu konuda açıklama yaptı. Gazzelilerin Hamas'ın altında yaşadıklarından daha fazlasını hak ettiklerini söylediler. Tabi oradaki insanlık durumu sebebiyle üzgünüz. Biz bir plan oluşturduk yardımları ulaştırmak için bölgeye, Hamas tarafından çalınmadan ulaştırılması için. Buna karşı eleştiriler geldi. Eğer daha iyi bir alternatif varsa buna açığız. Ancak Hamas, insanlardan bunu çalmadan yardım göndermemiz gerekiyor. Ve herkesin bu çatışmanın sürekli olarak sona ermesi gerektiğini, istediğini biliyorum. Bu Hamas bir terör örgütü, masum insanları öldürdüler, tecavüz ettiler ve onlar orada oldukları sürece, var oldukları sürece barış olmayacak. Bunlar barışçıl bir grup değil. Bu 7 Ekim'de bilerek korkunç suçlar işlemiş ve bu süreci başlatmış bir grup. Ancak yine de tabii ki de Gazzelilerin yaşadıkları acılara karşı hassasiyetliyiz. Bir plan ortaya koyduk. Bazıları eleştirdi bunu. Ancak Hamas onları çalmadan yardım ulaştırmamız gerekli. Buna yönelik çalışmaya devam edeceğiz. Ve bunu verimli bir şekilde yapmaya çalışacağız.”

        Hamas özelinde, aracılar üzerinden bir mesaj gönderilebileceğini de ifade eden Rubio, “Dış Hamas grubu var, iç Hamas grubu var. Bu bir terör örgütü. Bunlar katiller. Hala masum rehineleri tutmaya devam ediyorlar ve hayatını kaybetmiş rehinelerin vücutlarını da, bedenlerini de tutuyorlar. Bu rehineler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı. Baştan zaten rehin alınmamalarıydı. Ancak tabii ki de bu bizim pozisyonumuz, dediğimiz gibi ve bu rehinelerin serbest bırakılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve hayatını kaybetmişlerin de naaşlarını ailelerine ulaştırmaya çalışacağız. Tabii bunu nasıl yapacağımız konusunda detaya girmeyeceğim çünkü bu konuda hasar vermek istemiyorum. Katarlılar, Mısırlılar, Türkler bu konuda dahil bu sürece. Mesaj iletiyorlar. Ve Alexander'ı evine geri götürebildik. Çok mutluyduk bu konuda. Hala geride kalan insanlar, hepsinin serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

        'BARIŞÇIL, İSTİKRARLI BİR SURİYE İSTİYORUZ'

        Suriye delegasyonu ile görüşmeleri de değerlendiren Rubio, “Bakın, bu yeni bir ilişki tabii ki, daha birbirimizi 24 saattir tanıyoruz, yeni tanıştık ki bu da barışçıl, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. En büyük gelişmelerden biri bu olur bölgedeki uzun zamandır yaşanan en büyük gelişme bu olur ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Orada yetkililerimiz var. Oradaki yetkililer de bunun milliyetçi bir hareket olduğunu, çoğulcu bir hükümet kurmaya çalıştıklarını ve tüm unsurları, aynı zamanda da komşularıyla, İsrail'de dahil olmak üzere komşularla iyi ilişkileri olmak istediklerini söyledik. Bu yüzden burada bir ara geçiş dönem hükümeti var. Biz de onlara yardım etmeye çalışacağız” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturm...
        Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturm...
        GÜNCELLEME 2 - Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da ü...
        GÜNCELLEME 2 - Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da ü...
        Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni d...
        Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni d...
        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
        Manavgat Belediyesi Side Antik Kent'teki festivalin karbon ayak izini hesap...
        Manavgat Belediyesi Side Antik Kent'teki festivalin karbon ayak izini hesap...
        Kumluca'da badminton turnuvası düzenlendi
        Kumluca'da badminton turnuvası düzenlendi