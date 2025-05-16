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        Market sahibini oyalayıp, içki çaldılar

        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde markete gelen 3 kişi, kasada duran Lütfiye Şallı'yı (65) oyalayarak, 4 bin lira değerindeki 2 şişe içkiyi çantalarına koyup uzaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:40
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        Market sahibini oyalayıp, içki çaldılar
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        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde markete gelen 3 kişi, kasada duran Lütfiye Şallı'yı (65) oyalayarak, 4 bin lira değerindeki 2 şişe içkiyi çantalarına koyup uzaklaştı. Marketi açmaya korktuğunu belirten Şallı, “Beni kandırıp içkileri çalmışlar. 'Bir daha gelirler mi' diye dükkana korkarak geliyorum" dedi.

        Muratpaşa ilçesindeki markete gelen 3 kişi, kasada duran Lütfiye Şallı'yı çeşitli yöntemlerle oyaladı. Gençlerden biri fiyat sorarak Şallı’yı oyalarken, diğer ikisi alkollü içkiler reyonuna yönelip, 1 içki şişesini çantalarına koydu. Lütfiye Şallı'nın yanlarına gelmesiyle panikleyen gençler, fiyat sorma bahanesiyle kasaya yöneldi. Dikkat çekmemek için birkaç ürün alan şüpheliler, kameranın görmediği kör noktaya geçerek, ikinci bir şişeyi daha çantalarına koyup, marketten ayrıldı. Şüphelenen Lütfiye Şallı, oğlu Musa Şallı'yı arayıp, durumu aktardı. İş yerine gelen Musa Şallı, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince 2 şişe içkinin çalındığını gördü. Musa Şallı, görüntüleri polise verip, şikayetçi oldu.

        'DÜKKANA KORKARAK GELİYORUM'

        Olay günü yaşadıklarını anlatan Lütfiye Şallı, “Sabah erkenden dükkanı açtım. 09.00 sıralarında 3 genç geldi. Alkol reyonuna gittiler. Üstünden bir tane aldı. Fiyatını sordu. Ben de şüphelendim, yanlarına gidip, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedim. Hatta kısa boylu çocuğa, 'Sen ortaya çıksana orada ne yapıyorsun' dedim. Fiyatına baktık, 'Bu çok pahalı' dedi ve bıraktı. O esnada beni kandırıp alkolleri çalmışlar. Oğlum dükkana gelince 3 çocuğun geldiğini ve şüpheli hareketler yaptıklarını söyleyip kameraya bakmasını istedim. Kendimi çok kötü hissediyorum. 'Bir daha gelirler mi' diye dükkana korkarak geliyorum" dedi.

        'ANNEMİ TÜRLÜ OYUNLARLA KANDIRMIŞLAR'

        Musa Şallı ise “Birisi annemi kasada oyalıyor. Sonra alkol reyonuna geliyorlar. Annem yanlarına yaklaşınca fiyat soruyorlar. Dikkat çekmemek için ufak birkaç ürün alıyorlar. Birisi çantasını açıyor, diğeri de içki şişesini reyondan alıp çantaya koyuyor. İki tane almaya çalışıyorlar ama annemin yanlarına gelmesiyle birini bırakıyor. Kasanın yanında da içkiler vardı. Bu kez de anneme çaktırmadan reyondan bir şişe daha alıp gidiyor. Bu işlemi de kameranın görmediği kör noktada yapıyorlar. Zararımız 4 bin lira. Yakalanmamak için annemi türlü oyunlarla kandırmışlar" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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